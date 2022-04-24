Кевин Дюрант набрал 10 очков и допустил 10 потерь в плей-офф-2022, атакуя через Джейсона Тейтума

Теги Бостон Бруклин НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт испытывает трудности в матчах серии плей-офф против «Бостона» (0-3), когда против него защищается Джейсон Тейтум.

Как сообщает StatMuse, Дюрэнт набрал 10 очков и допустил 10 потерь под опекой Тейтума в рамках данной серии. Лидер «Нетс» реализовал лишь два броска с игры через Тейтума за три матча плей-офф-2022.

Средние показатели Дюрэнта в этих матчах составляют 22 очка, 5,3 подбора, 5,3 передачи и 5,7 потерь при реализации 36,5% бросков с игры.

Серия «Бостон» – «Бруклин» украсит первый раунд плей-офф НБА. Здесь все: реванш, ненависть, дружба, битва разных стилей и стратегий

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные