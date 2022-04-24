Кевин Дюрант набрал 10 очков и допустил 10 потерь в плей-офф-2022, атакуя через Джейсона Тейтума

Форвард испытывает трудности в матчах серии плей-офф против (0-3), когда против него защищается .

Как сообщает StatMuse, Дюрэнт набрал 10 очков и допустил 10 потерь под опекой Тейтума в рамках данной серии. Лидер «Нетс» реализовал лишь два броска с игры через Тейтума за три матча плей-офф-2022.

Средние показатели Дюрэнта в этих матчах составляют 22 очка, 5,3 подбора, 5,3 передачи и 5,7 потерь при реализации 36,5% бросков с игры.

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