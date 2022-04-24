Стив Нэш: «Дюрэнт играл по 40 минут после травмы, Ирвинг голодал – им обоим приходится тяжело»

Главный тренер прокомментировал выступление лидеров команды и в серии плей-офф против (0-3).

«Должно быть, они оба устали. Кайри голодал, а Кевину приходилось играть по 40 с лишним минут в течение пяти-шести недель после пропуска шести-семи недель. Нам нужно было, чтобы он отыграл 40 минут, иначе мы не попали бы в плей-офф или заняли бы 10-е место перед плей-ин. Уверен, что это сильно повлияло на Кевина. Он столкнулся с огромной нагрузкой последние несколько недель.

То же самое с Кайри. Он стал играть домашние матчи, гостевые матчи и соблюдал пост. Это не может быть легко. Когда я играю в теннис на голодный желудок, я чувствую, что вот-вот упаду. Не могу представить, что он испытывает в матче плей-офф НБА. При этом я высоко оцениваю уровень его игры. Им обоим пришлось выдержать многое, чтобы мы оказались на этой позиции после всех травм, которые были у нас в нынешнем сезоне. Понимаю, что испытывают эти парни», – сказал Нэш.

Серия «Бостон» – «Бруклин» украсит первый раунд плей-офф НБА. Здесь все: реванш, ненависть, дружба, битва разных стилей и стратегий