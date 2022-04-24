Пол Пирс: «Тейтум обходит Дюрэнта в иерархии НБА прямо на наших глазах»

Легенда Пол Пирс заявил, что 24-летний форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум обходит суперзвезду «Нетс» Кевина Дюрэнта в списке лучших игроков лиги.

«Мне кажется, что обходит в иерархии прямо на наших глазах», – написал Пирс в Twitter.

В субботу «Бостона» обыграл в 3-м матче серии первого раунда плей-офф (109:103, 3-0). Тейтум набрал 39 очков, сделал 5 подборов, 6 передач и 6 перехватов.

Мы же обещали огонь в этой серии! «Селтикс» отбились от камбэка «Нетс» и впервые в истории взяли домашний матч плей-офф броском с сиреной