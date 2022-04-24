Джейсон Тейтум: «Бостон» – самая усердная команда НБА, Эл Хорфорд ныряет за мячом на паркет»

Форвард «Бостона» Джеймон Тейтум объяснил, почему его команде удается побеждать в серии против (3-0).

«Я хочу сказать, что никто не играет с таким усердием. Мы самая усердная команда в лиге, от первого и до последнего игрока. Я выхожу на площадку и пытаюсь показать пример. Когда Эл Хорфорд ныряет за мячом на паркет, мне и не остается выбора», – заявил Тейтум.

В июне этого года Хорфорду исполнится 36 лет. Тейтуму и Брауну – 24 года и 25 лет соответственно.

В НБА появился еще один большой игрок. Обновленный «Бостон» шатает всю лигу и называется главным претендентом от Востока