Мэджик Джонсон: «Теперь мне стало интересно, подходят ли Дюрэнт и Ирвинг друг другу»

Теги Мэджик Джонсон Бостон Бруклин НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Кайри Ирвинг Зал славы Баскетбол

Легендарный баскетболист, член Зала славы Мэджик Джонсон выразил сомнение по поводу совместимости звездных игроков «Бруклина» Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга.

«За свои 40 лет работы в НБА я видел многие лучшие дуэты в истории лиги. После просмотра первых трех матчей между «Селтикс» и «Нетс» мне стало интересно, подходят ли друг другу Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг», – написал Мэджик в своем твиттер-аккаунте.

«Бруклин» проигрывает в серии первого раунда плей-офф «Бостону» со счетом 0-3. Лидеры команды показывают несвойственно низкую результативность в матчах серии.

Серия «Бостон» – «Бруклин» украсит первый раунд плей-офф НБА. Здесь все: реванш, ненависть, дружба, битва разных стилей и стратегий

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