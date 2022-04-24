Мэджик Джонсон: «Теперь мне стало интересно, подходят ли Дюрэнт и Ирвинг друг другу»

Легендарный баскетболист, член Зала славы выразил сомнение по поводу совместимости звездных игроков «Бруклина» Кевина Дюрэнта и .

«За свои 40 лет работы в НБА я видел многие лучшие дуэты в истории лиги. После просмотра первых трех матчей между «Селтикс» и «Нетс» мне стало интересно, подходят ли друг другу и Кайри Ирвинг», – написал Мэджик в своем твиттер-аккаунте.

«Бруклин» проигрывает в серии первого раунда плей-офф «Бостону» со счетом 0-3. Лидеры команды показывают несвойственно низкую результативность в матчах серии.

Серия «Бостон» – «Бруклин» украсит первый раунд плей-офф НБА. Здесь все: реванш, ненависть, дружба, битва разных стилей и стратегий