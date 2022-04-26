НБА признала ошибку судей в концовке матча «Денвер» – «Голден Стэйт»

опубликовала официальный отчет о двух последних минутах в 4-м матче серии первого раунда плей-офф между и «Денвером» (121:126, 3-1).

Согласно отчету, за 42,2 секунды до конца матча судьи неправильно зафиксировали аут. Ошибка стоила «Уорриорз» важного владения мячом.

При счете 121:121 Клэй Томпсон смазал трехочковый из угла, после чего Эндрю Уиггинс не забил данк на добивании. и бросились за мячом, и в итоге тот ушел за пределы площадки. Судьи решили, что Портер был последним, кто коснулся мяча, но в понедельник НБА постановила, что мяч ушел от Морриса и «Уорриорз» должны были сохранить владение мячом.

В следующей атаке Моррис набрал 2 очка и вывел «Наггетс» вперед (123:121). Затем «Уорриорз» совершили потерю, и Уилл Бартон забросил трехочковый, закрепив победу со счетом 126:121.

НБА обнаружила еще две судейские ошибки на последних двух минутах матча. Арбитры не увидели пробежку у Стефена Карри, а также не дали фол Остину Риверсу в той же атаке, в которой был неправильно зафиксирован аут.

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