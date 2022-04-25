Клэй Томпсон: «Нам не хотелось бы возвращаться в Денвер»

Атакующий защитник после поражения от в четвертом матче серии первого раунда плей-офф (121:126, 3-1) заявил, что команда обязана завершить серию в пятом матче на своей площадке.

«Мы должны выйти на пятый матч с настроем, что мы обязаны победить.

Нам хотелось бы немного отдохнуть перед следующей серией. Не хотелось бы возвращаться в Денвер», – признался Томпсон.

Клэй набрал в матче 32 очка (12 из 20 с игры, 7 из 11 из-за дуги).

«Бостон» закошмарил Дюрэнта. Видимо, пострадало даже его «наследие»