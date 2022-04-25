Стефен Карри – о состоянии здоровья: «Все развивается в правильном направлении»

Разыгрывающий «Уорриорз» после четвертого матча серии плей-офф с «Наггетс» (121:126, 3-1) заявил, что доволен состоянием своего здоровья.

Карри пропустил концовку регулярного чемпионата из-за травмы голеностопа и вернулся только в плей-офф. Пока что он начинает матчи на скамейке.

«Все развивается в правильном направлении. Было здорово доиграть третью четверть, а затем оставаться на площадке на протяжении всей четвертой и не устать. Я доволен своим нынешним состоянием. Жду следующего матча.

Четыре промаха с линии (10 из 14 в четвертом матче – Sports.ru)? Это ужасно. Худшее чувство в мире, ведь я так хорошо умею делать это. Был очень близок к попаданию, мяч не хотел заходить в кольцо. Но я рад, что заработал 14 штрафных, это говорит о моем состоянии, я в состоянии играть агрессивно», – сказал Карри.

В воскресенье на счету Карри 33 очка и 8 передач.

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