НБА. Плей-офф. «Чикаго» примет «Милуоки», «Денвер» – «Голден Стэйт» и другие матчи

В воскресенье, 24 апреля, состоятся четыре матча первого раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.
«Чикаго» попытается сравнять счет в серии с «Милуоки» (1-2). «Голден Стэйт» может оформить победу над «Денвером» и стать первым участником второго раунда.
«Атланта» примет на своей арене «Майами» (1-2). «Новый Орлеан» встретится дома с «Финиксом» (1-2).
НБА
Первый раунд
- Дата проведения
- 24 апреля, 20.00, «United Center»
«Милуоки» ведет в серии – 2-1
- Дата проведения
- 24 апреля, 22.30, «Ball Arena»
«Голден Стэйт» ведет в серии – 3-0
- Дата проведения
- 25 апреля, 02.00, «State Farm Arena»
«Майами» ведет в серии – 2-1
- Дата проведения
- 25 апреля, 04.30, «Smoothie King Center»
«Финикс» ведет в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто выигрывает третий матч – тот выигрывает серию. «Финикс» выиграл в Новом Орлеане и повел 2-1
«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. А что было с «Буллз» после эпохи Джордана?
«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?
Пятно на солнце, ты откуда взялось, и что с тобой делать. Серия с «Новым Орлеаном», матч второй