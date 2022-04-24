НБА. Плей-офф. «Чикаго» примет «Милуоки», «Денвер» – «Голден Стэйт» и другие матчи

В воскресенье, 24 апреля, состоятся четыре матча первого раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

«Чикаго» попытается сравнять счет в серии с (1-2). «Голден Стэйт» может оформить победу над и стать первым участником второго раунда.

«Атланта» примет на своей арене (1-2). «Новый Орлеан» встретится дома с (1-2).

НБА

Первый раунд

«Милуоки» ведет в серии – 2-1

ведет в серии – 3-0

«Майами» ведет в серии – 2-1

«Финикс» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто выигрывает третий матч – тот выигрывает серию. «Финикс» выиграл в Новом Орлеане и повел 2-1

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. А что было с «Буллз» после эпохи Джордана?

«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?

Пятно на солнце, ты откуда взялось, и что с тобой делать. Серия с «Новым Орлеаном», матч второй

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