Хавьер Паскуаль: «Сегодня нам противостояла заряженная на борьбу команда»

Главный тренер отметил заряженность на борьбу во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ (83:75, 2-0).

«Поздравляю болельщиков с этой победой. Такие матчи им очень нравятся. Мы знали, что сегодня против нас выйдет другая команда, как и обещал тренер «Енисея», и так оно и произошло. У нас далеко не все сегодня получалось, но нам противостояла заряженная на борьбу команда.

Тот случай, когда давление домашней арены заставляло нас играть с оглядкой на счет. Сегодня мы были далеки от идеала в проценте трехочковых, но все же смогли довести матч до победы. Со счетом 2:0 готовимся к матчу в Красноярске», – сказал Паскуаль.

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