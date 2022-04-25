Хавьер Паскуаль: «Сегодня нам противостояла заряженная на борьбу команда»

Теги Зенит Енисей Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль отметил заряженность «Енисея» на борьбу во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ (83:75, 2-0).

«Поздравляю болельщиков с этой победой. Такие матчи им очень нравятся. Мы знали, что сегодня против нас выйдет другая команда, как и обещал тренер «Енисея», и так оно и произошло. У нас далеко не все сегодня получалось, но нам противостояла заряженная на борьбу команда.

Тот случай, когда давление домашней арены заставляло нас играть с оглядкой на счет. Сегодня мы были далеки от идеала в проценте трехочковых, но все же смогли довести матч до победы. Со счетом 2:0 готовимся к матчу в Красноярске», – сказал Паскуаль.

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