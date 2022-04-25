Игорь Вольхин: «Вне зависимости от счета первого матча с «Енисеем» продолжим придерживаться плана на игру»

Форвард рассказал о подходе команды ко второму матчу серии 1/4 финала плей-офф с .

В первой встрече санкт-петербургская команда выиграла с разницей «+49».

«Вне зависимости от счета первой игры нам стоит и дальше продолжать придерживаться плана на игру и выполнять все требования тренера.

Тренер понимал, что все игроки заявки должны войти в игру и почувствовать плей-офф. Думаю, что все игроки справились со своими задачами и внесли свой вклад в общую победу.

Чувствуется, что болельщики скучают по баскетболу, поэтому поддержка ощущалась в каждом моменте игры», – заявил Вольхин.

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