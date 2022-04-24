Карл-Энтони Таунс повторил достижение Кевина Гарнетта

Теги Мемфис Миннесота Кевин Гарнетт НБА НБА плей-офф Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс стал вторым игроком в истории клуба, который набрал 30+ очков и сделал 10+ подборов в матче плей-офф.

26-летний игрок повторил достижение члена Зала славы Кевина Гарнетта.

В субботу «Миннесота» обыграла «Мемфис» на своей площадке в 4-м матче (119:118) и сравняла счет в серии первого раунда плей-офф (2-2). Таунс набрал 33 очка, установив личный рекорд результативности в матче плей-офф, а также сделал 14 подборов.

Дзиро Румата. Как «Миннесота» меняется к финальной стадии сезона

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные