Карл-Энтони Таунс повторил достижение Кевина Гарнетта

Центровой «Миннесоты» стал вторым игроком в истории клуба, который набрал 30+ очков и сделал 10+ подборов в матче плей-офф.

26-летний игрок повторил достижение члена Зала славы .

В субботу «Миннесота» обыграла на своей площадке в 4-м матче (119:118) и сравняла счет в серии первого раунда плей-офф (2-2). Таунс набрал 33 очка, установив личный рекорд результативности в матче плей-офф, а также сделал 14 подборов.

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