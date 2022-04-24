Тэйлор Дженкинс: «Одна из худших работ судей, которые я когда-либо видел в своей карьере»

Главный тренер раскритиковал судейство в 4-м матче серии первого раунда плей-офф против «Миннесоты» (118:119, 2-2).

«На мой взгляд, это была одна из самых плохих работ судей, которые я когда-либо видел в своей карьере в . Все пять наших звезд оказались на грани вылета из-за фолов в первой четверти. Разница по количеству фолов – 10+, соперник исполнил 40 штрафных бросков.

Да, нам есть что исправить и улучшить, но я никогда не видел более непоследовательного и наглого судейства. Был момент, когда свисток прозвучал еще до того, как произошел контакт. Это позор», – заявил Дженкинс.

Майкл Джордан опять уволил тренера – в этот раз того, кто справлялся. Похоже, это привычка