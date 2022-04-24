«Бегайте по площадке в Мемфисе». Энтони Эдвардс ответил на протесты против владельца «Миннесоты»

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Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс прокомментировал акции протеста во время четвертого матча серии плей-офф против «Мемфиса» (119:118, 2-2).

«Занимайтесь этим в другом месте. Вы все должны перестать бегать по площадке в Миннесоте. Делайте это в Мемфисе, не делайте этого в Миннесоте», – заявил Эдвардс.

Встреча был прервана в начале второй половины после того, как на площадку выбежала болельщица.

Это третий подобный случай. Во время первого матча серии болельщица приковала себя цепью к стойке с корзиной, а во время игры плей-ин другая женщина попыталась приклеить руку к паркету.

Активистки протестуют против владельца «Миннесоты» Глена Тэйлора от имени группы по защите животных Direct Action Everywhere. На обеих протестующих были майки с надписью «Глен Тэйлор жарит животных заживо».

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