Монте Моррис: «Теперь мы знаем, что «Уорриорз» можно обыгрывать»

Разыгрывающий рассказал о том, как изменилось видение команды после четвертого матча серии плей-офф с (126:121, 1-3).

Моррис реализовал пять 3-очковых в третьей четверти и набрал 24 очка.

«На нас нет давления. В третьем и четвертом матчах мы показали свой лучший баскетбол, добавили в физической борьбе настолько, насколько хотели.

Возвращаясь на площадку соперника, мы знаем, что их можно обыгрывать. «Голден Стэйт» – очень хорошая команда. Но когда мы играем в свой баскетбол, действуем жестко и навязываем контакт – и пусть даже они будут забрасывать свои сложные броски – мы знаем, что когда играем в свой баскетбол и привносим энергию, то у нас появляется шанс. Вот почему я думаю, что дальше все будет по-другому», – заявил Моррис.

«Кавс» 2021-22. Послесловие в двух частях