Майкл Мэлоун: «Сложно полагаться исключительно на Николу Йокича»

Главный тренер после третьего матча серии первого раунда плей-офф с (113:118, 0-3) заявил, что команда недостаточно помогает своему лидеру .

«Сложно полагаться исключительно на Николу Йокича.

Мы потратили впустую великолепное выступление Николы. Но мы побеждаем вместе и проигрываем вместе», – заявил тренер.

Сербский центровой набрал в матче 37 очков, сделал 18 подборов, 5 передач и 3 перехвата.

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