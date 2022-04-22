Майкл Мэлоун: «Сложно полагаться исключительно на Николу Йокича»

Теги Денвер Голден Стэйт НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Никола Йокич Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун после третьего матча серии первого раунда плей-офф с «Голден Стэйт» (113:118, 0-3) заявил, что команда недостаточно помогает своему лидеру Николе Йокичу.

«Сложно полагаться исключительно на Николу Йокича.

Мы потратили впустую великолепное выступление Николы. Но мы побеждаем вместе и проигрываем вместе», – заявил тренер.

Сербский центровой набрал в матче 37 очков, сделал 18 подборов, 5 передач и 3 перехвата.

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