«Уорриорз» выиграли как минимум один гостевой матч в 24 сериях плей-офф подряд. Это рекорд НБА

«Голден Стэйт» установил рекорд , обыграв на выезде в третьем матче серии первого раунда плей-офф (118:113, 3-0).

«Уорриорз» одержали как минимум одну гостевую победу в 24 сериях плей-офф подряд. Это не удавалось ни одному другому клубу в истории лиги. Ранее рекорд принадлежал , серия которого продлилась 23 матча (2011-2020).

Примечательно, что серия началась в 2013 году с победы над «Денвером» в первом раунде плей-офф. С тех пор команда завоевала три чемпионских титула.

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?