Джордан Пул – 2-й игрок в истории «Уорриорз», набиравший 25+ очков в первых трех матчах плей-офф

Защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул стал вторым игроком в истории клуба, набиравшим не менее 25 очков в первых трех матчах плей-офф в карьере.
В 1960 году это удалось легендарному центровому Уилту Чемберлену, который в пяти подряд матчах плей-офф набирал 25+ очков.
Всего в истории НБА было 16 таких игроков.
В четверг 22-летний Пул набрал 27 очков в третьем матче серии первого раунда плей-офф против «Денвера» (118:113, 3-0). После трех матчей на счету защитника 86 очков.
«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?