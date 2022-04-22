Джордан Пул – 2-й игрок в истории «Уорриорз», набиравший 25+ очков в первых трех матчах плей-офф

Защитник стал вторым игроком в истории клуба, набиравшим не менее 25 очков в первых трех матчах плей-офф в карьере.

В 1960 году это удалось легендарному центровому , который в пяти подряд матчах плей-офф набирал 25+ очков.

Всего в истории было 16 таких игроков.

В четверг 22-летний Пул набрал 27 очков в третьем матче серии первого раунда плей-офф против (118:113, 3-0). После трех матчей на счету защитника 86 очков.

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?