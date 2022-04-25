Зайон Уильямсон исполнил данк с переводом мяча под ногой во время разминки

Форвард «Нового Орлеана» исполнил данк с переводом мяча под ногой во время разминки перед четертым матчем серии плей-офф с «Финиксом».

Уильямсон не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне из-за перелома стопы, который получил прошлым летом. Зайон перенес операцию и с тех пор восстанавливается.

Сообщалось, что «Пеликанс» и Уильямсон расходятся во мнениях относительно готовности форварда играть. Зайон считает, что уже может выходить на площадку.

Кто выигрывает третий матч – тот выигрывает серию. «Финикс» выиграл в Новом Орлеане и повел 2-1