«Пеликанс» и Зайон Уильямсон расходятся во мнениях относительно готовности форварда играть

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«Пеликанс» и форвард Зайон Уильямсон расходятся во мнениях относительно состояния здоровья баскетболиста и его готовности играть.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Эндрю Лопес.

«Команда утверждает, что кость в стопе Уильямсона все еще не зажила настолько, чтобы он мог выйти на площадку», – сообщил Лопес.

Источники рассказали журналисту, что 21-летний Уильямсон сейчас ближе к заявленному весу (128 кг), чем перед началом сезона, когда у него наблюдался лишний вес.

Ранее появилась информация, что Зайон не сыграет в этом сезоне. «Новый Орлеан» в пятницу пробился в плей-офф, в первом раунде команде будет противостоять «Финикс».

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