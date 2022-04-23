У Криса Пола по 14 передач без потерь во 2-м и 3-м матчах плей-офф – первый такой случай в истории НБА

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Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол отметился индивидуальным статистическим достижением, сообщает аналитик ESPN Кирк Голдсберри.

Во втором и третьем матчах серии плей-офф против «Нового Орлеана» (2-1) Пол записал в свой актив по 14 передач, не совершив ни единой потери.

НБА ведет подсчет потерь, начиная с сезона-1977/78. С того времени это первый случай, когда игрок делает 10 и более передач без потерь в двух матчах плей-офф подряд.

«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?

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