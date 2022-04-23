Си Джей Макколлум: «Крис Пол похож на лучшего разыгрывающего всех времен»

Атакующий защитник «Нового Орлеана» отдал должное разыгрывающему «Финикса» после третьего матча серии плей-офф между командами (111:114, 1-2).

«Он будущий член славы. Возможно, он является лучшим разыгрывающим всех времен. Сегодня он выглядел именно так», – заявил Макколлум.

Пол набрал 19 очков в заключительной четверти матча. Всего на счету разыгрывающего 28 очков, 4 подбора и 14 передач без единой потери за 40 минут на площадке.

«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?