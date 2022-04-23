Билл Симмонс: «Юта» уступила «Клипперс» без Кавая, сейчас может проиграть «Далласу» без Луки»

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Известный журналист Билл Симмонс высказался по поводу проблем, которые испытывает в плей-офф «Юта».

«Усугубляет ситуацию то, что «Юта» уступила «Клипперс», которые были без Кавая. Сейчас она может проиграть «Далласу» без Луки Дончича. Поразительно, что Лука может впервые в карьере пройти во второй раунд, ни разу не появившись на площадке. Пока что мы видим его в повседневной одежде», – сказал Симмонс.

Начиная с 2017 года, «Джаз» трижды проигрывали во втором раунде и два раза в первом.

В плей-офф-2022 клуб из Солт-Лейк-Сити пока уступает «Далласу» в первом раунде 1-2.

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