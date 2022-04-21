Джейсон Кидд: «Посмотрим, как Дончич будет себя чувствовать перед началом игры»

Главный тренер заявил, что решение об участии в 3-м матче серии первого раунда плей-офф против «Юты» (1-1) будет принято перед началом встречи.

«Посмотрим, как он будет себя чувствовать перед началом игры», – приводит слова тренера инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Ранее сам игрок заявил, что «готов выйти на площадку, если не будет риска усугубить травму».

Словенский разыгрывающий пропустил первые две игры серии из-за растяжения икроножной мышцы. В отсутствие своего лидера «Мэверикс» уступили в первой встрече (93:99), но сумели сравнять счет в серии, выиграв второй матч (110:104).

Начало третьего матча в 4.00 по московскому времени.

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