Джейсон Кидд: «Посмотрим, как Дончич будет себя чувствовать перед началом игры»

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд заявил, что решение об участии Луки Дончича в 3-м матче серии первого раунда плей-офф против «Юты» (1-1) будет принято перед началом встречи.
«Посмотрим, как он будет себя чувствовать перед началом игры», – приводит слова тренера инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Ранее сам игрок заявил, что «готов выйти на площадку, если не будет риска усугубить травму».
Словенский разыгрывающий пропустил первые две игры серии из-за растяжения икроножной мышцы. В отсутствие своего лидера «Мэверикс» уступили в первой встрече (93:99), но сумели сравнять счет в серии, выиграв второй матч (110:104).
Начало третьего матча в 4.00 по московскому времени.
Пятно на солнце, ты откуда взялось, и что с тобой делать. Серия с «Новым Орлеаном», матч второй