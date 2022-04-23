Дончич может сыграть в 4-м матче с «Ютой». Официально его статус пока «под вопросом»

Звездный разыгрывающий «Мэверикс» имеет шанс дебютировать в плей-офф-2022 в четвертом матче серии с «Джаз» (2-1) в субботу.

Дончич пропустил первые три встречи из-за повреждения икроножной мышцы. Начиная со вторника, он тренировался без ограничения скоростей, а в четверг и пятницу играл в формате 5 на 5. По словам словенца, он не испытывает при этом болевых ощущений и дискомфорта.

«Ничего плохого не происходит. С каждым днем ситуация улучшается, я прибавляю в резкости, прибавляю во всем», – сказал Дончич.

Официальный статус Луки перед четвертой встречей на данный момент «под вопросом».

Чемпион или нет? Проверьте свои знания по истории НБА