«Мы не хотим рисковать». Лука Дончич пропустил 3-й матч серии с «Ютой»

Лидер «Далласа» Лука Дончич пропустил выездной третий матч серии плей-офф с «Ютой» (126:118, 2-1).
Дончич получил травму икроножной мышцы в последней встрече регулярного чемпионата и с тех пор не появлялся на площадке.
«Луке становится все лучше, но, как было сказано с самого начала, мы не хотим рисковать. Решили следовать этому плану и в сегодняшнем матче», – заявил главный тренер техасцев Джейсон Кидд.
Утром в день матча Дончич выполнял беговые упражнения, отрабатывал дриблинг и бросал по кольцу.
«Чувствую себя хорошо.
Когда пойму, что готов и нет опасности рецидива травмы, вернусь на площадку», – сказал словенец после тренировки.
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