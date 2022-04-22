«Мы не хотим рисковать». Лука Дончич пропустил 3-й матч серии с «Ютой»

Лидер пропустил выездной третий матч серии плей-офф с «Ютой» (126:118, 2-1).

Дончич получил травму икроножной мышцы в последней встрече регулярного чемпионата и с тех пор не появлялся на площадке.

«Луке становится все лучше, но, как было сказано с самого начала, мы не хотим рисковать. Решили следовать этому плану и в сегодняшнем матче», – заявил главный тренер техасцев .

Утром в день матча Дончич выполнял беговые упражнения, отрабатывал дриблинг и бросал по кольцу.

«Чувствую себя хорошо.

Когда пойму, что готов и нет опасности рецидива травмы, вернусь на площадку», – сказал словенец после тренировки.

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