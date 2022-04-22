Шэннон Шарп: «Дюрэнт превращается в Уэстбрука прямо на наших глазах»

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп раскритиковал форварда за его выступление во втором матче серии первого раунда плей-офф против (107:114, 0-2).

«Произошло то, что Дюрэнт и Кайри не проявили себя. Дюрэнт снова не попадал. Ему нужно достать свои большие пушки и начать стрелять, но выходит осечка за осечкой, осечка за осечкой, этого недостаточно.

У них было преимущество в 7 очков в 4-й четверти с лучшим игроком планеты, и они проиграли 12:29.

Это Расселл Уэстбрук? Кевин Дюрэнт превращается в Расселла Уэстбрука прямо на наших глазах. Промахи и потери», – сказал Шарп.

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