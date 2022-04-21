Джей Уильямс: «Стив Нэш неспособен вносить коррективы в игру по ходу матча»

Теги Бостон Бруклин Стив Нэш НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Кайри Ирвинг Джей Уильямс Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Уильямс раскритиковал главного тренера «Бруклина» Стива Нэша после поражения команды от «Бостона» во втором матче серии первого раунда плей-офф (107:114, 0-2).

«Многие в лиге говорят, что Стив Нэш неспособен вносить коррективы в игру по ходу матча. И мы много раз убеждались в этом, глядя на нападение «Нетс» во второй половине матча. Они были настолько неподвижны. Мяч застревал в руках Дюрэнта или Ирвинга. Никто не двигался без мяча. И в это время «Бостон» совершил рывок 23:4 в четвертой четверти и вернулся в игру.

На мой взгляд, это работа главного тренера. Им нужны схемы, которые сделают этих парней лучшей версией себя. Но, в конце концов, Дюрэнт и Кайри сами выбрали Нэша своим главным тренером», – сказал Уильямс.

Мы же обещали огонь в этой серии! «Селтикс» отбились от камбэка «Нетс» и впервые в истории взяли домашний матч плей-офф броском с сиреной

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