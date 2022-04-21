Джей Уильямс: «Стив Нэш неспособен вносить коррективы в игру по ходу матча»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Джей Уильямс раскритиковал главного тренера после поражения команды от во втором матче серии первого раунда плей-офф (107:114, 0-2).

«Многие в лиге говорят, что Стив Нэш неспособен вносить коррективы в игру по ходу матча. И мы много раз убеждались в этом, глядя на нападение «Нетс» во второй половине матча. Они были настолько неподвижны. Мяч застревал в руках Дюрэнта или Ирвинга. Никто не двигался без мяча. И в это время «Бостон» совершил рывок 23:4 в четвертой четверти и вернулся в игру.

На мой взгляд, это работа главного тренера. Им нужны схемы, которые сделают этих парней лучшей версией себя. Но, в конце концов, Дюрэнт и Кайри сами выбрали Нэша своим главным тренером», – сказал Уильямс.

Мы же обещали огонь в этой серии! «Селтикс» отбились от камбэка «Нетс» и впервые в истории взяли домашний матч плей-офф броском с сиреной