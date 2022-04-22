Шакил О’Нил: «Никакая защита не может остановить таких, как Кевин Дюрэнт»

Член Зала славы ’Нил выразил уверенность в том, что лидеру «Нетс» удастся исправиться после неудачного второго матча в серии с «Бостоном» (0-2).

«Никакая защита не может остановить таких, как Кевин Дюрэнт, прирожденных скореров. Таков наш подход. А еще мы всегда думаем, что не можем провести два неудачных матча подряд.

Дюрэнт – скорер, шутер. Даже не знаю, какой совет мог бы ему сейчас дать... Уверен, что сам он не думает, что защита остановила его. Он думает, что просто не попадал по кольцу», – заявил Шак.

Дюрэнт реализовал 4 из 17 с игры при 6 потерях во втором матче с «Селтикс».

Серия «Бостон» – «Бруклин» украсит первый раунд плей-офф НБА. Здесь все: реванш, ненависть, дружба, битва разных стилей и стратегий