Стивен Эй Смит: «Дюрэнт в первых двух матчах против «Бостона» был ужасен»

Известный спортивный эксперт раскритиковал суперзвезду Кевина Дюрэнта за выступление в первых двух матчах серии первого раунда плей-офф против (0-2).

«Кевин Дюрэнт не похож на лучшего игрока в мире, о чем я уже давно говорю. Его выступление в первых двух матчах ужасно.

«Бостон» заслуживает большого уважения, их защита великолепна, я знаю. Но я никогда не видел, чтобы Кевин Дюрэнт был так плох. Дело не в игре. Дело не в 4 из 17 с игры. В какой-то степени дело в том, что у него 0 из 10 во второй половине. В какой-то степени это связано с тем, что он выглядел потрясенным. Он выглядел напуганным.

Никогда не думал, что увижу, чтобы что-то подобное происходило с Кевином Дюрэнтом в нападении. Какие-то его матчи лучше, какие-то хуже, но мы никогда не смотрели на и не говорили: «Боже мой, он ужасен. У него ничего не получается», – сказал Смит.

Серия «Бостон» – «Бруклин» украсит первый раунд плей-офф НБА. Здесь все: реванш, ненависть, дружба, битва разных стилей и стратегий