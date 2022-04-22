Остин Риверс: «Мы сильно пострадали от Дрэймонда. Он ведет игру «Уорриорз», он сделал Йокича»

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Защитник «Наггетс» Остин Риверс после третьего матча серии плей-офф с «Уорриорз» (113:118, 0-3) отметил важную роль форварда Дрэймонда Грина в победе калифорнийцев.

«Дрэймонд стал для нас серьезной проблемой. Люди не осознают его роль и не видят это. Мы сильно пострадали от Дрэймонда.

Он ведет игру «Уорриорз», контролирует темп, готовит для них все эти броски. Он сделал Йокича», – заявил Риверс.

Грин отобрал мяч у Йокича в ключевом владении на последней минуте.

На счету Дрэймонда 6 очков, 5 подборов, 10 передач и 2 перехвата. Серб допустил в четверг 5 потерь.

«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?

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