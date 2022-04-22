Никола Йокич – о 0-3 в серии с «Голден Стэйт»: «Это еще не конец»

Центровой после поражения от в третьем матче серии первого раунда плей-офф (113:118, 0-3) заявил, что его команда не сдается и продолжит бороться за выход в следующий раунд.

«Это еще не конец. Если будем стараться, как сегодня, у нас все будет хорошо.

«Уорриорз» – отличная команда, но мы доказали себе, что способны играть с ними, и это может быть очень интересная игра», – сказал серб.

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