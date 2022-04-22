Майкл Мэлоун: «Мы едем на Пинто, «Голден Стэйт» на Мазерати»

Теги Денвер Голден Стэйт НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун подвел итоги третьего матча серии первого раунда плей-офф с «Голден Стэйт» (113:118, 0-3).

«Знаю, что это звучит странно, потому что мы проиграли и не бывает моральных побед, я согласен. Но сегодня у нас был шанс. В выездных матчах этого не было. Сегодня мы показали игру, которая могла принести нам успех в соперничестве с очень сильным соперником.

Мне понравилось, как команда сражалась. Посмотрим, что будет в следующей встрече. Будем ли мы биться до последнего, чтобы вернуть серию на их площадку?» – заявил Мэлоун.

По словам Мэлоуна, отсутствие травмированных Джамала Мюррэя и Майкла Портера сильно мешает команде соответствовать темпу «Уорриорз».

«Мы едем на Пинто, «Голден Стэйт» на Мазерати», – сказал тренер.

Плей-офф НБА уже стартовал. Вместе определим, за кого вам стоит поболеть

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные