Инсайдер: «Вогель понял, что сезон не будет гладким, когда увидел Уэстбрука и Дэвиса в предсезонке»

Инсайдер The Athletic Билл Орам заявил, что бывший главный тренер «Лейкерс» понял, что у команды будут проблемы, еще в предсезонке, когда Расселл Уэстбрук и провели свой первый матч вместе.

«Я спросил Фрэнка Вогеля: «Когда вы впервые поняли, что этот сезон не будет гладким»? Он вспомнил предсезонку и сказал, что, когда и Энтони Дэвис впервые играли вместе, это выглядело плохо. Это было еще до того, как начался регулярный чемпионат», – рассказал Орам.

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века