Инсайдер: «Скауты и функционеры не считают Уэстбрука полезным игроком»

По словам инсайдера The Los Angeles Times Дэна Войке, разыгрывающий «Лейкерс» больше не считается в лиге ценным игроком.

«Для других команд Уэстбрук представляет из себя годовую проблему в платежке как способ стереть долгосрочные обязательства перед другими игроками.

Некоторые скауты и функционеры на данном этапе не считают Уэстбрука полезным игроком, особенно с ценой почти в 50 миллионов долларов», – пишет Войке.

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века