Энтони Эдвардс: «По-моему, я лучший игрок в защите»

Форвард «Миннесоты» после 1-го матча серии плей-офф против (130:117, 1-0) назвал себя лучшим защищающимся игроком лиги.

«По-моему, я лучший игрок в защите. Я на самом деле считаю себя лучшим защищающимся игроком НБА, если вас интересует мое мнение.

По-моему, я могу защищаться против любого игрока. Против атакующих защитников, легких форвардов, разыгрывающих — я могу защищаться против кого угодно», – заявил Эдвардс.

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