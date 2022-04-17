Энтони Эдвардс – четвертый в истории НБА по количеству очков в дебютном матче плей-офф

Форвард «Миннесоты» занял четвертое место в истории НБА по количеству очков, набранных в дебютном матче плей-офф.

В субботу 20-летний игрок набрал 36 очков (12 из 23 с игры), а также сделал 6 передач и 2 блок-шота в первом матче серии первого раунда плей-офф против (130:117, 1-0).

Самый результативный дебют в плей-офф принадлежит словенскому разыгрывающему «Далласа» Луке Дончичу (42 очка). Джон Уильямсон (38) и (37) занимают второе и третье места соответственно.

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