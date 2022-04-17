Энтони Эдвардс – о болельщиках в Мемфисе: «Они говорят много гадостей. Дети хуже всех. Это весело»

Форвард «Тимбервулвс» после гостевой победы над «Гризлис» в первом матче серии первого раунда плей-офф (130:117, 1-0) ответил, почему он так любит играть в .

«Потому что они говорят много гадостей. Даже дети. Дети хуже всех. Даже восьмилетние, десятилетние. «Энтони, иди на скамейку!» «Ты отстой!»

Это весело. Баскетбол доставляет мне удовольствие. Это здорово», – сказал Эдвардс.

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