Энтони Эдвардс: «Я должен извлечь пользу из игр плей-офф, потому что меня впервые покажут по телевидению»

Форвард «Миннесоты» хочет использовать игры плей-офф для того, чтобы показать миру, что он умеет.

«Очень важно показать все, на что я способен, потому что во время регулярного чемпионата меня скрывают.

Нас не показывают на национальном телевидении. Люди не видят, как я играю, если только я не провел грандиозный матч, не набрал 40 с лишним очков, не забросил победный мяч или не забил мощный данк.

Я должен извлечь пользу из игр плей-офф, потому что меня впервые покажут по телевидению. Поэтому стараюсь показать весь свой талант», – сказал Эдвардс.

Мы же обещали огонь в этой серии! «Селтикс» отбились от камбэка «Нетс» и впервые в истории взяли домашний матч плей-офф броском с сиреной