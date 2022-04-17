Энтони Эдвардс и Джа Морэнт вошли в историю плей-офф

Форвард «Миннесоты» и разыгрывающий вошли в историю плей-офф НБА, как первые игроки 22 лет и младше, которые набрали по 30+ очков в одном матче, выступая за разные команды.

В субботу состоялся первый матч серии первого раунда плей-офф между «Мемфисом» и «Миннесотой». «Гризлис» проиграли на своей площадке – 117:130.

20-летний Эдвардс провел свой дебютный матч плей-офф, набрав 36 очков и сделав 7 передач. 22-летний Морэнт отметился 32 очками, 8 передачами и 4 подборами.

Кроме того, Эдвардс стал четвертым игроком в истории НБА, который набрал 35+ очков в матче плей-офф до того, как ему исполнился 21 год, присоединившись к Деррику Роузу, Тайлеру Хирро и Мэджику Джонсону.

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