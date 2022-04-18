Дрэймонд Грин: «Опека Николы Йокича – это еще и шахматы»

Форвард уверен, что центровой попытается взять реванш во втором матче серии первого раунда плей-офф (0-1).

«Я чувствую, что в следующем матче он попытается выдать мне 40+15+15. Он взбешен и завтра попытается взять реванш.

Он неслучайно получил награду MVP. Возможно, в этом сезоне он снова ее получит, мы пока не знаем. Опека Николы Йокича – это еще и шахматы. Когда защищаешься против такого умного парня, игра состоит из множества разных игр», – сказал Грин.

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