Дрэймонд Грин: «Опека Николы Йокича – это еще и шахматы»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин уверен, что центровой «Денвера» Никола Йокич попытается взять реванш во втором матче серии первого раунда плей-офф (0-1).
«Я чувствую, что в следующем матче он попытается выдать мне 40+15+15. Он взбешен и завтра попытается взять реванш.
Он неслучайно получил награду MVP. Возможно, в этом сезоне он снова ее получит, мы пока не знаем. Опека Николы Йокича – это еще и шахматы. Когда защищаешься против такого умного парня, игра состоит из множества разных игр», – сказал Грин.
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