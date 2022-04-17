Майкл Портер: «Больше не хочу иметь дело с травмами, поэтому не тороплюсь возвращаться»

Форвард оценил возможность возвращения на площалдку в серии плей-офф против «Голден Стэйт».

«Прямо сейчас я двигаюсь от матча к матчу. Я ничего не исключаю. Больше не хочу иметь с этим дело, поэтому просто не тороплюсь. Каждое утро я просыпаюсь и знаю, что чувствую себя хорошо. Каждый день становлюсь ближе к возвращению», – сказал Портер.

Форвард продолжает восстанавливаться после операции на позвоночнике, которую он перенес 1 декабря.

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