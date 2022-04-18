Ричард Джефферсон: «Леброн и Стеф больше не лучшие игроки НБА»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон ответил на вопросы болельщиков в интернете.

Один из пользователей попросил Джефферсона назвать лучшего игрока НБА, выбрав из пары – .

«Никого из этой пары нельзя назвать лучшим. Есть ребята, значительно их превосходящие. Возможно, не так уж значительно, но я бы выбрал Янниса, Йокича, Эмбиида. Все зависит от конкретного сезона.

Кто лучший игрок прямо сейчас? Ну смотрите, Леброн все еще силен, но он выходит на площадку и не приводит свою команду к победам. Эти парни уже в возрасте», – заявил Джефферсон.

Плей-офф НБА уже стартовал. Вместе определим, за кого вам стоит поболеть