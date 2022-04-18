Ричард Джефферсон: «Леброн и Стеф больше не лучшие игроки НБА»

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Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон ответил на вопросы болельщиков в интернете.

Один из пользователей попросил Джефферсона назвать лучшего игрока НБА, выбрав из пары Стефен КарриЛеброн Джеймс.

«Никого из этой пары нельзя назвать лучшим. Есть ребята, значительно их превосходящие. Возможно, не так уж значительно, но я бы выбрал Янниса, Йокича, Эмбиида. Все зависит от конкретного сезона.

Кто лучший игрок прямо сейчас? Ну смотрите, Леброн все еще силен, но он выходит на площадку и не приводит свою команду к победам. Эти парни уже в возрасте», – заявил Джефферсон.

Плей-офф НБА уже стартовал. Вместе определим, за кого вам стоит поболеть

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