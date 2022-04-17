Никола Йокич: «Не испытываем давления, так как не являемся фаворитами»

Центровой оценил шансы команды на победу в серии плей-офф против после поражения в первом матче (107:123).

«Я воспринимаю каждый матч серии как первый. Да, нам нужно играть лучше. Мы разберем игру и сделаем выводы. Надеюсь, эта серия будет длинной.

Мы не испытываем давления по этому поводу, так как не являемся фаворитами. Но мы должны играть, как фавориты», – сказал Йокич.

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