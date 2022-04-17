Стив Керр: «Дрэймонд Грин – игрок уровня Зала славы»

Главный тренер «Голден Стэйт» после победы над в первом матче серии первого раунда плей-офф (123:107, 1-0) назвал форварда игроком уровня Зала славы.

«Дрэймонд Грин – игрок уровня Зала славы. Двукратный олимпийский чемпион. Я не знаю, сколько раз он попадал на Матч звезд, очень много. Он был лучшим защищающимся игроком года. Он один из лучших игроков лиги, и сегодня он это доказал.

Что делает его великим, так это его соревновательный дух. Очевидно, что он невероятно умен, и он умелый распасовщик. Он никогда не станет одним из лучших атакующих игроков в лиге, но таких бойцов и таких умных игроков, как он, я больше не видел. Это идеальная комбинация качеств для плей-офф. Если вам нужен умный и жесткий игрок, то это Дрэймонд.

Последние пять дней он был на взводе. Я это чувствовал. Наконец-то наступил день игры. Это то, ради чего живет Дрэймонд», – сказал Керр.

Грин набрал в матче 12 очков (5 из 7 с игры), сделал 9 передач, 6 подборов, 3 блок-шота и 0 потерь.

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