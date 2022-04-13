Энтони Эдвардс завершил рывок «Миннесоты» 16-2 мощным данком в проходе

Форвард «Миннесоты» за 4 минуты до конца матча плей-ин против ворвался в трехсекундную сезону соперника по центру и исполнил мощный данк одной рукой.

Таким образом Эдвардс завершил рывок своей команды 16-2, благодаря которому «Тимбервулвс» отыграли отставание в 10 очков и вырвались вперед в решающие минуты встречи.

Матч закончился победой «Миннесоты» со счетом 109:104. Эдвардс набрал 30 очков.

Задумка то ли гения, то ли идиота. Что такое плей-ин НБА, зачем его смотреть и почему он перестал всех бесить