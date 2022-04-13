Патрик Беверли: «Энтони Эдвардса невозможно сдержать, говорю как один из лучших защитников»

Разыгрывающий «Миннесоты» высоко оценил способности атакующего защитника команды .

«Никто не может сдержать его. Говорю вам как один из лучших по игре в защите на Земле. Он усердно работает над своей игрой, одним из первых приходит в зал. Посмотрите на его терпение, несмотря на молодость. Посмотрите на его понимание игры. Он знает, когда нужно атаковать», – заявил Беверли.

«Тимбервулвз» обыграли в матче плей-ин со счетом 109:104 и встретятся с «Мемфисом» в первом раунде плей-офф.

Эдвардс набрал 30 очков (10 из 21 с игры, 5 из 11 трехочковых), а также совершил 5 подборов и 2 передачи. На счету Беверли – 7 очков, 11 подборов и 3 передачи.

Задумка то ли гения, то ли идиота. Что такое плей-ин НБА, зачем его смотреть и почему он перестал всех бесить