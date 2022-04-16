Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» – «Бурсаспор», «Тофаш» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи

В субботу, 16 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут пять матчей.

«Анадолу Эфес» примет , «Тофаш» дома сыграет с .

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче – 21-6, – 21-6, Газиантеп – 19-9, Дарушафака – 18-9, Каршияка – 17-10, Галатасарай – 17-10, Бурсаспор – 15-11, Тофаш – 15-12, Бахчешехир – 15-12, – 14-13, – 11-15, Меркезефенди – 8-19, Бююкчекмедже – 8-19, Яловаспор – 7-20, Петким Спор – 6-21, Афьон Беледие – 4-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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