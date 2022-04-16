Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» – «Бурсаспор», «Тофаш» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи

В субботу, 16 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут пять матчей.
«Анадолу Эфес» примет «Бурсаспор», «Тофаш» дома сыграет с «Фенербахче».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 апреля, 13.00, «Ankara Arena»
- Дата проведения
- 16 апреля, 13.00
- Дата проведения
- 16 апреля, 15.30, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 16 апреля, 18.00
- Дата проведения
- 16 апреля, 20.30
Положение команд: Фенербахче – 21-6, Анадолу Эфес – 21-6, Газиантеп – 19-9, Дарушафака – 18-9, Каршияка – 17-10, Галатасарай – 17-10, Бурсаспор – 15-11, Тофаш – 15-12, Бахчешехир – 15-12, Бешикташ – 14-13, Тюрк Телеком – 11-15, Меркезефенди – 8-19, Бююкчекмедже – 8-19, Яловаспор – 7-20, Петким Спор – 6-21, Афьон Беледие – 4-23.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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