Чемпионат Турции. «Газиантеп» сыграет с «Петким Спором», «Анадолу Эфес» примет «Афьон Беледие»

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В воскресенье, 10 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.

«Газиантеп» сыграет с «Петким Спором», «Анадолу Эфес» примет «Афьон Беледие».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Газиантеп – Петким Спор 58:56 (3 четверть)
Дата проведения
10 апреля, 13.00, «Karatas Sahinbey Spor Salonu»
Онлайн матча
Газиантеп
Галли (15), Петерсон (10), Лютер (7), Улусой (2), Джантекин (0) – старт; Дойл (12), McCree Robinson (9), Фуркан Озкан (0), Айдын (0).
Петким Спор
Арманд (16), Томас (13), Саглам (5), Олдридж (5), Перкинс (3) – старт; Сайылы (9), Чинко (1), Шанлы (0), Денмон (0), Йылдырым (0).

Бешикташ – Тюрк Телеком
Дата проведения
10 апреля, 15.30
Онлайн матча

Анадолу Эфес – Афьон Беледие
Дата проведения
10 апреля, 18.00
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 21-5, Анадолу Эфес – 19-6, Дарушафака – 18-8, Газиантеп – 17-9, Каршияка – 17-9, Галатасарай – 16-10, Бурсаспор – 14-11, Тофаш – 15-12, Бахчешехир – 14-12, Бешикташ – 13-13, Тюрк Телеком – 11-14, Бююкчекмедже – 9-19, Меркезефенди – 8-19, Яловаспор – 7-20, Петким Спор – 6-20, Афьон Беледие – 4-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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