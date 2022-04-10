Чемпионат Турции. «Газиантеп» сыграет с «Петким Спором», «Анадолу Эфес» примет «Афьон Беледие»

В воскресенье, 10 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.

сыграет с , «Анадолу Эфес» примет «Афьон Беледие».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче – 21-5, – 19-6, – 18-8, Газиантеп – 17-9, Каршияка – 17-9, Галатасарай – 16-10, Бурсаспор – 14-11, – 15-12, Бахчешехир – 14-12, – 13-13, – 11-14, Бююкчекмедже – 9-19, Меркезефенди – 8-19, Яловаспор – 7-20, Петким Спор – 6-20, Афьон Беледие – 4-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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