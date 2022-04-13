Чемпионат Турции. «Бахчешехир» примет «Дарушафаку», «Анадолу Эфес» в гостях сыграет с «Меркезефенди»

В среду, 13 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.

«Бахчешехир» примет «Дарушафаку», в гостях сыграет с «Меркезефенди».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче – 21-6, Анадолу Эфес – 20-6, – 18-8, Газиантеп – 19-9, – 17-9, Галатасарай – 17-10, – 14-11, Тофаш – 15-12, – 14-12, Бешикташ – 14-13, Тюрк Телеком – 11-15, Меркезефенди – 8-18, Бююкчекмедже – 8-19, Яловаспор – 7-20, Петким Спор – 6-21, Афьон Беледие – 4-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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